Савина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2018
Сын: Савин Федор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2019
Дочь: Савина Алиса Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности