Савина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2018

Сын: Савин Федор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.2019

Дочь: Савина Алиса Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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