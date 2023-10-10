Советов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Михайловка
Рождение ребёнка
07.02.1907 ст.
Сын: Советов Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Советова Мария Кузминична
д.Михайловка 1907 ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1720. Л.1об.2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно