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Советов Иван Петрович

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д.Михайловка
Рождение ребёнка
07.02.1907 ст.

Сын: Советов Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Советова Мария Кузминична

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д.Михайловка 1907 ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1720. Л.1об.2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Советова Мария Кузминична

Смерть
Неизвестно
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