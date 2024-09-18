Фурсов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фурсова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Паша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Гриша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Ваня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Фурсова (Фурсова) Анна
Мать ребёнка: не указана