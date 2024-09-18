Фурсов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фурсова) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Паша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Гриша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Ваня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Фурсова (Фурсова) Анна

Мать ребёнка: не указана

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