Ротко Родион Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Дудакова Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Ротко Аксинья Макаровна
Косоголь, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ротко Аксинья Макаровна
Смерть
1938
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край