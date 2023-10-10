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Ротко Родион Лукьянович

Место рождения

Сергеевка, Святиловская волость, Кременчугский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Святиловская волость, Кременчугский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Дудакова Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Ротко Аксинья Макаровна

Косоголь, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ротко Аксинья Макаровна

Смерть
1938
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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