Бессонова (Морозова) Антонина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1931
Дата смерти18.03.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931
Отец: Морозов Никита
Мать: Морозова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
18.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бессонов Виктор Васильевич
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
18.03.2007