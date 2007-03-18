Бессонова (Морозова) Антонина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Морозова) Антонина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1931

Дата смерти

18.03.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1931

Отец: Морозов Никита

Мать: Морозова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
18.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бессонов Виктор Васильевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
18.03.2007
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