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(Калинина) Раиса
(Калинина) Раиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Калинин Андрей
Мать
(Калинина) Матрёна
Муж
?
Дети
?
Светлана
Добавил:
ОФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Калинин Андрей
Мать:
Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Светлана
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
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