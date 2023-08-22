(Калинина) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Андрей

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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