Блинова (Тюкалова) Мавра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Феодосья Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно