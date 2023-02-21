Блинова (Тюкалова) Мавра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Тюкалова) Мавра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Феодосья Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Андрей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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