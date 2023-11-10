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Емелина Наталья Кузьминична

Место рождения

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Емелина Стефанида Ильинична

Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Емелина Александра Ильинична

Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Емелин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Емелина Домна Ильинична

Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Емелин Петр Ильич

Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емелин Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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