Емелина Наталья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Емелина Стефанида Ильинична
Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Емелина Александра Ильинична
Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Емелин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Емелина Домна Ильинична
Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Емелин Петр Ильич
Отец ребёнка: Емелин Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емелин Илья Петрович
Смерть
Неизвестно