Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1925
Дочь: Сбитнева Пащукова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Пащуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пащукова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пащуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пащуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пащуков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Пащуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пащукова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пащуков Федор
Смерть
Неизвестно