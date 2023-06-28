Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1925

Дочь: Сбитнева Пащукова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Пащуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пащукова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пащуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащуков Жора Федорович

Отец ребёнка: Пащуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащуков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Пащуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пащукова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пащуков Федор

Смерть
Неизвестно
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