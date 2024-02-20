Громова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Черкасова Марина
Отец ребёнка: Громов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Громов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Громов Герасим
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте