Новикова (Соломина) Устинья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Соломина) Устинья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1888

Дата смерти

05.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888

Отец: Соломин Анисим Ефимович

Мать: Соломина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Карпович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Новиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Карпович

Кукарка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.03.1975

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