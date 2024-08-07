Новикова (Соломина) Устинья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1888
Дата смерти05.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1888
Отец: Соломин Анисим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Иван Карпович
Рождение ребёнка
10.02.1929
Отец ребёнка: Новиков Иван Карпович
Кукарка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
05.03.1975