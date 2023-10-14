Едокия Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕдокия Никанорова

Едокия Никанорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Блашенков Григорий Филипович

Отец ребёнка: Блашенков Филипп Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блашенков Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Блашенков Филипп Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блашенков Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close