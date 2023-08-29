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Теребов Василий Иванович
Теребов Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1896
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Теребов Иван Яковлевич
1874 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896
Отец:
Теребов Иван Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
1980
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