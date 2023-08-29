Теребов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1896

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896

Отец: Теребов Иван Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
1980
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