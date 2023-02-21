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Учаев Александр Иванович
Учаев Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.?.?
Пол
Мужской
Отец
Учаев Иван Петрович
Мать
Учаева Нина Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.?.?
Отец:
Учаев Иван Петрович
Мать:
Учаева Нина Максимовна
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