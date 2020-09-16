Сироткин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1950
Дата смерти16.09.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1950
Рождение ребёнка
23.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сироткина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: Зыкова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сироткина Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2020