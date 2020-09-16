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Сироткин Александр Иванович

Место рождения

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.02.1950

Дата смерти

16.09.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1950

Отец: Сироткин Иван Кириллович

Мать: Сироткина Лидия Сергеевна

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сироткина Ольга Викторовна

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: Зыкова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сироткина Ольга Викторовна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сироткина Ольга Викторовна

Смерть
16.09.2020
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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