Троянова (Лямцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянова (Лямцева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1949

Дочь: Машкова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Троянов Иван Никитович

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троянов Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Александр Иванович

Отец ребёнка: Троянов Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Троянов Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Станислав Иванович

Отец ребёнка: Троянов Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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