Флюков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флюков Яков

Место рождения

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.02.1887

Дочь: Цибулевская Мария

Мать ребёнка: Флюкова Елена

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флюкова Елена

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Балаганск
купец второй гильдии
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2-й гильдии
Смерть
1940
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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