Флюков Яков
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1887
Дочь: Цибулевская Мария
Мать ребёнка: Флюкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флюкова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Балаганск
купец второй гильдии
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2-й гильдии
Смерть
1940