Шабанов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Иван Петрович

Шабанов Иван Петрович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Шабанов Петр

Мать: не указана

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шабанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шабанова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шабанова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья

Раскулачивание
1932
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №68/363
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close