Шабанов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Шабанов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шабанова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шабанова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шабанова Ефросинья
Раскулачивание
1932
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №68/363
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабанова Ефросинья
Смерть
Неизвестно