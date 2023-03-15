Фискевич Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фискевич Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Фискевич Иван Петрович

Мать ребёнка: Фискевич Александра Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Фискевич Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фискевич Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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