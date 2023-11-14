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Знобин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Белов-Знобин Иван Петрович

Мать: Знобина Надежда Григорьевна

Смерть
1934
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