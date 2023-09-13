Гурова (Куделькина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964
Отец: Куделькин Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1984
Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно