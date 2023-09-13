Гурова (Куделькина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Куделькина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1964

Отец: Куделькин Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
15.02.1984

Сын: Гуров Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
16.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуров Геннадий Иванович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Геннадий Иванович

Смерть
Неизвестно
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