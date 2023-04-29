Юрова (Колмогорова) Прасковья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1887 ст.
Дата смерти27.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Муж: Юров Яков Ефремович
Чернолучье, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
27.05.1959
Луговая, Омский муниципальный район, Омская область