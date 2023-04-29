Юрова (Колмогорова) Прасковья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Колмогорова) Прасковья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1887 ст.

Дата смерти

27.05.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Муж: Юров Яков Ефремович

Чернолучье, Омский муниципальный район, Омская область
Смерть
27.05.1959
Луговая, Омский муниципальный район, Омская область
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