Ермоленко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1869 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1884 ст.
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно