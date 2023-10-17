Ермоленко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1869 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.1884 ст.

Сын: Ермоленко Лука Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермоленко Павел Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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