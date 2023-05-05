Бердюгина (Шункова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина (Шункова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шунков Матвей Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бердюгин Ипполит Петрович

Отец ребёнка: Бердюгин Пётр Никифорович

Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердюгин Пётр Никифорович

Смерть
Неизвестно
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