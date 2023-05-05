Бердюгина (Шункова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шунков Матвей Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Бердюгин Ипполит Петрович
Отец ребёнка: Бердюгин Пётр Никифорович
Усть-Пустынка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно