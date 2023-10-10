Прокофьев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1902
Дата смерти06.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902
Рождение ребёнка
14.03.1924
Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Васильевна
Место жительства
25.03.1925
Рождение ребёнка
22.12.1937
Сын: Прокофьев Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1980
Орск, город Орск, Оренбургская область