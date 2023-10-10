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Прокофьев Иван Васильевич

Место рождения

Ново-Покровский

Дата рождения

22.07.1902

Дата смерти

06.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1902

Отец: Прокофьев Василий Алексеевич

Мать: Прокофьева Христинья Кузьминична

Рождение ребёнка
14.03.1924

Сын: Прокофьев Антон Иванович

Мать ребёнка: Прокофьева Евдокия Васильевна

Место жительства
25.03.1925
Рождение ребёнка
22.12.1937

Сын: Прокофьев Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Евдокия Васильевна

Смерть
06.09.1980
Орск, город Орск, Оренбургская область
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