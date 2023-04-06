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(Кузякина) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1901

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1901

Отец: Кузякин Михаил Иванович

Мать: Александра Алексеевна

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