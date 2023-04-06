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(Кузякина) Александра Михайловна
(Кузякина) Александра Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1901
Пол
Женский
Отец
Кузякин Михаил Иванович
Около 1873 г.р.
Мать
Александра Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1901
Отец:
Кузякин Михаил Иванович
Мать:
Александра Алексеевна
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