Hammas Andres — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHammas Andres

Hammas Andres

Место рождения

Udsu

Дата рождения

22.12.1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Udsu
Бракосочетание
25.10.1836

Жена: Hammas Liis

Sangaste
Рождение ребёнка
04.02.1840

Сын: Ammas Villem (Vassili)

Мать ребёнка: Hammas Liis

Udsu
Рождение ребёнка
03.01.1846

Сын: Ammas Andres (Andrei)

Мать ребёнка: Hammas Liis

Sangaste, Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Matli (Matrjona)

Мать ребёнка: Hammas Liis

Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
01.01.1854

Сын: Ammas Jakov

Мать ребёнка: Hammas Liis

Melleva-Ott
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close