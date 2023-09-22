Hammas Andres
Место рожденияUdsu
Дата рождения22.12.1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Udsu
Бракосочетание
25.10.1836
Жена: Hammas Liis
Sangaste
Рождение ребёнка
04.02.1840
Мать ребёнка: Hammas Liis
Udsu
Рождение ребёнка
03.01.1846
Мать ребёнка: Hammas Liis
Sangaste, Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Matli (Matrjona)
Мать ребёнка: Hammas Liis
Sangaste (Sagnitz), Tartumaa, Livland
Рождение ребёнка
01.01.1854
Сын: Ammas Jakov
Мать ребёнка: Hammas Liis
Melleva-Ott