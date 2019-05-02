Киселева (Казакова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Казакова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1958

Дата смерти

02.05.2019

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
?.11.1958

Отец: Казаков Николай Федотович

Мать: Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
04.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2019
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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