Киселева (Казакова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1958
Дата смерти02.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1958
Отец: Казаков Николай Федотович
Мать: Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
04.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2019
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область