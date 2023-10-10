Рыжова (Рябчикова) Евдокия / Авдотья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Кондрашкина Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Рыжов Ермолай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край