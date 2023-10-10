Рыжова (Рябчикова) Евдокия / Авдотья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Рябчикова) Евдокия / Авдотья Тимофеевна

Место рождения

Никольское, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Кондрашкина Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Рыжов Ермолай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Ермолай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
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