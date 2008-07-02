Малыгина (Золотова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Золотова) Зинаида Васильевна

Место рождения

Слепые, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

02.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Василий

Мать: ?

Слепые, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1963

Сын: Малыгин Евгений

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Конново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Александр

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Михаил

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Василий

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич

Смерть
02.07.2008
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Natural / Old Age
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