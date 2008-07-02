Малыгина (Золотова) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти02.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1963
Сын: Малыгин Евгений
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Конново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Александр
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Михаил
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Василий
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Дмитриевич
Смерть
02.07.2008
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Natural / Old Age