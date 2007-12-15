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Лапин Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2007

Отец: Лапин Евгений Александрович

Мать: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

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