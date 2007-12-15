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Лапин Николай Евгеньевич
Лапин Николай Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2007
Пол
Мужской
Отец
Лапин Евгений Александрович
1972 г.р.
Мать
Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2007
Отец:
Лапин Евгений Александрович
Мать:
Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
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