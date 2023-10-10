Черемисинова (Пирожкова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Пирожкова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

19.07.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1985

Отец: Пирожкова Николай Алексеевич

Мать: Пирожкова Ирина Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
12.08.2010

Муж: Черемисинов Кирилл Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемисинов Кирилл Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемисинов Кирилл Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемисинов Кирилл Александрович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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