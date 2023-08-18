Рябев Трофим (Трофимко) Прокопиев
Место рождениядер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Рябев Прокопий (Пронка) Андреев
Мать: не указана
дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Рябев Ганка Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Рябев Михаил (Михейко) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Рябев Петр (Петрушка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678