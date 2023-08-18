Рябев Трофим (Трофимко) Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябев Трофим (Трофимко) Прокопиев

Рябев Трофим (Трофимко) Прокопиев

Место рождения

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Рябев Прокопий (Пронка) Андреев

Мать: не указана

дер. Кошелевская, Вобловицкая волость, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Рябев Ганка Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Рябев Михаил (Михейко) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Рябев Петр (Петрушка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close