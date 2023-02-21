Кузнецова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Кузнецов Яков
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Кузнецов Яков
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кузнецов Федор
Отец ребёнка: Кузнецов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Яков
Смерть
Неизвестно