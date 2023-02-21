Кузнецова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Кузнецов Яков

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Кузнецов Яков

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кузнецов Федор

Отец ребёнка: Кузнецов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Яков

Смерть
Неизвестно
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