Торопченова (Протопопова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Протопопова) Анна Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Торопченов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Торопченов Иван Митрофанов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Торопченов Иван Митрофанов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Иван Митрофанов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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