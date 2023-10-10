Торопченова (Протопопова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Торопченов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Торопченов Иван Митрофанов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Торопченов Иван Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно