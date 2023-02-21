Сорокин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1965

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1965

Отец: Сорокин Александр Борисович

Мать: не указана

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