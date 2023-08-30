Боровский Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровский Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровский Владимир

Мать: Боровская Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
13.02.1973

Дочь: Сергеева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Боровская Лариса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровская Лариса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровский Павел Викторович

Мать ребёнка: Боровская Лариса Григорьевна

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