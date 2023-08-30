Боровский Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровский Владимир
Мать: Боровская Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
13.02.1973
Дочь: Сергеева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Боровская Лариса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровский Павел Викторович
Мать ребёнка: Боровская Лариса Григорьевна