Редькина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Редькин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Редькин Яков

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редькин Яков

Смерть
Неизвестно
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