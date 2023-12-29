Селивонова Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеливонова Наталья Максимовна

Селивонова Наталья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

31.10.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1881

Муж: Селивонов Иван Захариевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.04.1881 ст.

Дочь: (Селивонова) Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Селивонов Иван Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1883 ст.

Дочь: (Селивонова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селивонов Иван Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
«Свидетельство 11\\II-55 г.»
Рождение ребёнка
10.01.1887 ст.

Сын: Селивонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Селивонов Иван Захариевич

Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Сын: Селивонов Данил Иванович

Отец ребёнка: Селивонов Иван Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.08.1895 ст.

Сын: Селивонов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Селивонов Иван Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
31.10.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
02.11.1903 ст.
Кривоносовка, Сумська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.