Вукалова (Фадеева) Матрена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фадеев Максим Анисимович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
19.10.1884
Рождение ребёнка
1889
Сын: Вукалов-Степанов Петр Миронович
Отец ребёнка: Вукалов Мирон Абрамович
Рождение ребёнка
16.01.1897
Сын: Степанов Тимофей Миронович
Отец ребёнка: Вукалов Мирон Абрамович
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно