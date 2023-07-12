Вукалова (Фадеева) Матрена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вукалова (Фадеева) Матрена Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фадеев Максим Анисимович

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
19.10.1884

Муж: Вукалов Мирон Абрамович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Вукалов-Степанов Петр Миронович

Отец ребёнка: Вукалов Мирон Абрамович

Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Степанов Тимофей Миронович

Отец ребёнка: Вукалов Мирон Абрамович

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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