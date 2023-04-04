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Корвин-Круковский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Круковский Василий

Мать: Анна

Бракосочетание
17.01.1843

Жена: Елизавета (Элизабет Фредерика)

Супруг(-а): Василий Васильевич Корвин-Круковский (Korvin-Krukovsky)
Рождение ребёнка
18.10.1843

Дочь: Жаклар Анна

Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)

Рождение ребёнка
03.01.1850

Дочь: Ковалевская Софья

Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корвин-Круковский Федор

Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корвин-Круковский Василий

Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Смерть
1875
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