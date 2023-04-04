Корвин-Круковский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Круковский Василий
Мать: Анна
Бракосочетание
17.01.1843
Супруг(-а): Василий Васильевич Корвин-Круковский (Korvin-Krukovsky)
Рождение ребёнка
18.10.1843
Дочь: Жаклар Анна
Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)
Рождение ребёнка
03.01.1850
Дочь: Ковалевская Софья
Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корвин-Круковский Василий
Мать ребёнка: Елизавета (Элизабет Фредерика)
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии
Смерть
1875