Мокеев Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Мокеева Акилина Петровна
Мать ребёнка: Мокеева Федора Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокеева Федора Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно