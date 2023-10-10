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Мокеев Петр Федорович

Место рождения

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Пафнутово, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Мокеева Акилина Петровна

Мать ребёнка: Мокеева Федора Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокеева Федора Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Смерть
Неизвестно
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