Димиденко Семён Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димиденко Семён Кирилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1881 ст.

Жена: Филоненко Екатерина Даниилова

Нехристовка, Полтавська область
Свадьба 30 октября 1881 года Село Нехристовка, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния Димиденко Семён Кирилов (23 года, казак села Яцыны, Лохвицкий уезд, православный) Филоненко Екатерина Данилова (21 го... Показать все
Смерть
Неизвестно

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