Димиденко Семён Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1881 ст.
Нехристовка, Полтавська область
Свадьба 30 октября 1881 года Село Нехристовка, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния Димиденко Семён Кирилов (23 года, казак села Яцыны, Лохвицкий уезд, православный) Филоненко Екатерина Данилова (21 го... Показать все
Смерть
Неизвестно