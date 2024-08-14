Ульяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Степанов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Настасья Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Егор Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Денис Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Воронин Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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