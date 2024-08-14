Ульяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Настасья Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Егор Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Денис Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воронин Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Смерть
Неизвестно