Терехова (Щелкунова) Евдокия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1901
Рождение ребёнка
1918
Сын: Терехов Константин Иванович
Отец ребёнка: Терехов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Терехов Александр Иванович
Отец ребёнка: Терехов Иван Васильевич
Смерть
1957