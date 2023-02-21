Терехова (Щелкунова) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Щелкунова) Евдокия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1901

Муж: Терехов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Терехов Константин Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Терехов Александр Иванович

Отец ребёнка: Терехов Иван Васильевич

Смерть
1957
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