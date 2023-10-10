Самойлова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1902
Дата смерти1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902
Отец: Самойлов Иван Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Краснухин Игорь Исаакович
Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович
Рождение ребёнка
14.04.1931
Дочь: Краснухина Людмила Исааковна
Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович
Смерть
1964