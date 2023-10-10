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Самойлова Пелагея Ивановна

Место рождения

Нижняя Паровая, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.09.1902

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1902

Отец: Самойлов Иван Сергеевич

Мать: не указана

Нижняя Паровая, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Краснухин Игорь Исаакович

Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович

Рождение ребёнка
14.04.1931

Дочь: Краснухина Людмила Исааковна

Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Краснухин Олег Исаакович

Отец ребёнка: Краснухин Исаак Ефимович

Смерть
1964
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