Курилова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Курилов Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Курилов Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яцук Галина Викторовна
Отец ребёнка: Курилов Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
24.12.1955
Дочь: Сорокина Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Курилов Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Жапова Томара Викторовна
Отец ребёнка: Курилов Виктор Иннокентьевич