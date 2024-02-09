Козлов Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887
Отец: Козлов Федор ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Козлова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Феодосия
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1847, стр. 62
Смерть
Неизвестно