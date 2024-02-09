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Козлов Василий Федорович

Место рождения

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887

Отец: Козлов Федор ?

Мать: не указана

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Еремея Козлова, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Козлова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Феодосия

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1847, стр. 62
Смерть
Неизвестно

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