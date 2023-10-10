Мохирев Ларион Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Мохирев Иван Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мохирев Михаил Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мохирев Степан Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно