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Мохирев Ларион Иванович

Место рождения

Мохирева, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Мохирев Иван Борисович

Мать: не указана

Мохирева, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Мохирев Михаил Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мохирев Степан Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Мохирев, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохирева Ефросиния Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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