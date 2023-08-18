Пигилев Михаил (Мишка) Семенов
Место рожденияпоч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1637
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1637
Отец: Пигилев Семен (Сенка) Фролов
Мать: не указана
поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Олешки Ситсихина, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646