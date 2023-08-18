Пигилев Михаил (Мишка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигилев Михаил (Мишка) Семенов

Место рождения

поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1608 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Пигилев Семен (Сенка) Фролов

Мать: не указана

поч. Фролка Пигилева, Троицкий монастырь над Холуницею рекою, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Олешки Ситсихина, погост над речкой Осетровкой, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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